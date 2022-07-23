Haberler Yaşam Haberleri Rasim Özdenören son röportajını Vav TV’ye vermişti… Yedi Güzel Adam aslında ne demek?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 17:05 Son Güncelleme: 23.7.2022 17:11

Rasim Özdenören son röportajını Vav TV’ye vermişti… Yedi Güzel Adam aslında ne demek?

Yedi Güzel Adamın tek öykücüsü olan ve bugün vefat eden Rasim Özdenören son röportajını Vav Tv’ye vermişti… İşte Özdenören'in son röportajında Yedi Güzel Adam ile ilgili kullandığı dikkat çeken ifadeler...

Rasim Özdenören son röportajını Vav TV’ye vermişti… Yedi Güzel Adam aslında ne demek?

Rasim Özdenören bugün kendisinden önce bu dünyadan göç eden ve her fırsatta çok özlediğini ifade ettiği dostlarının yanına gitti.

Rasim Özdenören bugün Ankara'da vefat etti. 82 yaşında vefat eden 'Yedi Güzel Adamın' tek öykücüsü olan Özdenören'in Vav Tv'ye verdiği röportajında Yedi Güzel Adam tabiri ile ilgili önemli ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Özdenören röportajında Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı olduğunu ve bu kitapta aslında Yedi tane Güzel Adamın anlatılmadığını söylüyor.

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İşte Özdenören'in dilinden, Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli ifadeler:

O kitapta Yedi Güzel Adam anlatılmıyor. Bizimle ilgili Yedi Güzel Adam tanımlaması yapılmadan önce Yedi Güzel Adam şiirini yazdığımda aslında güzel adamların yediden fazla olduğunu görüyoruz. Yedi Güzel Adam netice itibarıyla yedi ile sınırlı değil. Bizim masal dünyamızda 3'ler 7'ler 40'lar diye anılan topluluklar var. 3'ler denilen kimseler gerçekten 3 kişiden ibaret değil. Bu topluluklar adedi belli kimseler değil, azlık çokluk ifade eden deyimler bunlar. Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden ilham alınarak söylenmiş bir tabirdir. Bu bir simgedir veya bir imgedir. 3'ler 7'ler nasıl bir imgeyse Yedi Güzel Adam tabiri de öyledir.

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Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Rasim Özdenören, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Rasim Özdenören son röportajını Vav TV’ye vermişti… Yedi Güzel Adam aslında ne demek?
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