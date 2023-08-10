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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Rodos’a ‘nefes’ olan kahraman pılot SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza yeşil vatan bırakacağız

Atina ve Rodos’taki orman yangınına yerli ve milli helikopter Nefes ile müdahale eden pilot Murat Özçakmak: Bu vatanı mümkün olduğunca yeşil şekilde çocuklarımıza teslim etmek için çalıştığımıza herkes emin olabilir

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Rodos’a ‘nefes’ olan kahraman pılot SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza yeşil vatan bırakacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nefes" ismini verdiği ve geçen aralık ayında Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) envanterine giren yerli ve milli T70 helikopterinin pilotu Murat Özçakmak, Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangınlarla canı pahasına mücadele etti. Daha önce Kara Havacılık Komutanlığı'nda helikopter pilotluğu yapan Özçakmak, 25 yıllık tecrübesini şimdi de yeşil vatan savunmasında kullanıyor. T70, ilk görevini asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden vatandaşlara yardım ulaştırarak yaptı. Özçakmak, daha sonra İskenderun Limanı'nda çıkan yangına da müdahale etti. Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan büyük orman yangınıyla mücadeleye destek olan Özçakmak, SABAH'a konuştu:



Önce Atina, sonra Rodos'ta yaklaşık 182 sortide 544 ton civarında su attık. 2 uçak, 1 helikopterimizle alevlerle mücadele ettik. Yunanistan'ın koordinasyonuyla birlikte tüm pilotlar ve söndürme müdahalesinde bulunan arkadaşlar ellerinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar.
Her uçuş anı tehlikelidir. Araba kullanmaya benzemez. Vatanın, milletin bize emanet ettiği helikopteri de riske atmadan mümkün olduğunca son demine kadar yangınları söndürmeye çalışıyoruz. Kabiliyet ve tecrübelerimizi şu anda yangınlarla mücadelede kullanıyoruz. Biz vatanın korunmasında mücadele eden pilotlardık. Şimdi de ekip olarak yeşil vatanın korunmasında mücadele ediyoruz.
Her bir orman yangınını kendi bahçem yanıyormuş gibi söndürüyorum. Hepimizin çocukları var. Bu vatanı mümkün olduğunca yeşil şekilde onlara teslim etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımıza herkes emin olabilir.

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Rodos’a ‘nefes’ olan kahraman pılot SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza yeşil vatan bırakacağız
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