’Saadet zinciri’ yöneticileri suçu birbirlerine attı! İşte şaşkına çeviren detaylar

Şüphelilerin ayrıca 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Fons Danışmanlık Proje Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş., A Kazanç Plus Danışmanlık ve Ağ Pazarlama, Fons Enerji ve Elektrik Sanayi, Fons Gıda Tarım ve Hayvancılık, Fons Hologo Reklam ve Organizasyon, Fons Proje Gayrimenkul Sanayi şirketlerini kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşı etkilemek için lüks araçlara bindikleri de belirlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 67 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden lider ve CEO T.B. ile yöneticiler S.O, A.E.G, H.E. ve A.Ö. tutuklandı, 1'ine 'konutunu terk etmeme', 10'una ise 'karakola düzenli imza verme' adli kontrol şartı getirildi. Yöneticilerden A.Y.Ç.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.