’Saadet zinciri’ yöneticileri suçu birbirlerine attı! İşte şaşkına çeviren detaylar

DOLANDIRILDIKLARINDAN HABERLERİ YOK

Yaklaşık 3 bin 200 mağdurun olduğu bilinen saadet zincirinde, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarından haberleri olmadıkları belirtildi. Saadet zincirinin başındakilerin, insanları bu zincire dahil etmek için lüks otellerde birçok kez lansman ve seminer yaptıkları, saadet zincirine vatandaşların referans yoluyla alındığı, dolandırıcıların bunu güven telakki etmek ve kurumsal havası vermek için kullandıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medyada saadet zincirini Türkiye'nin en yatırım karlı modeli olarak tanıttıkları, kaybetme olanağının olmadığı şeklinde reklamlar yaptıkları ifade edildi. Oluşumun 2017 yılında kurulup 2018'de güçlendiği belirtilirken, aynı yıl emniyet tarafından takibe alındıkları, MASAK raporlarıyla da vurgunun çok daha fazla olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.