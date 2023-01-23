Sabah, emlak kralının vasiyetnamesine ulaştı: Milyonlarca dolarlık mirası eski eşine bıraktı

İzmir ve Chicago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine SABAH ulaştı. Emlak kralı Pırlant'ın vasiyetnamesi, 12 Haziran 2012'de, İzmir 25. Noteri'nde hazırlandı. Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi.Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu. Vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, banka hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi yazar Tülay Pırlant'a bıraktı. Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak. Pırlant'ın 6 kardeşinin duruşmada vasiyetnameye itiraz edebilecekleri belirtildi.Vasiyetname ortaya çıkınca hesaplar karışırken, Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öne sürüldü. Öte yandan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson'ın açtıkları babalık davası sürerken, Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu ispat ederlerse hesaplar yeniden karışacak. Saklı payı elinde bulunduran 6 kardeşin miras hakkı bu kez ABD'li kardeşlere geçecek.11 Şubat 2012'de, henüz 24 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren çiftin oğulları Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan çift, kazadan 4 ay sonra boşandı. Kasım Pırlant, oğlu Zafer Pırlant'ın Chicago'daki mezarının yanına defnedildi