SABAH sesini duyurdu Ümmü biyonik koluna kavuşuyor

Konyalı Ümmü Aladağ (32), iki kolu olmadan ve bir ayağı kısa olarak dünyaya geldi. Tüm engellerine rağmen hayat karşısında hem dimdik durdu ve eğitim hayatını başarılarla geçirdi. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Aladağ, İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.
Bir yandan da açık öğretimden sosyoloji bölümünü yan Aladağ, bununla da yetinmeyip formasyonda aldı. Son olarak da sosyoloji alanında yüksek lisans yapan Aladağ'ın yeni hedefi ise doktora yapmak. Ayağında protez bulunan Ümmü Aladağ, biyonik kol için Valilik izniyle 2 ay kadar önce yardım kampanyası başlattı.
Beklenen haber ise çok geçmeden geldi ve protez için gereken 4.5 milyon TL kısa sürede toplanarak kampanya sona erdirildi. Ümmü, daha önce Aydın'da elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe'yi biyonik kollarına kavuşturan uzmanlarla görüşmek üzere İstanbul'da gitti.
DEMİR KIZIN HİKAYESİNE BUYRUN
Çok mutlu olduğunu söyleyen Aladağ, "Canlı yayınlarımıza katılan güzel insanlar ve tek tek sayamadığım gerek paylaşımları gerek 1 lira dahi yardım gönderen gönlü güzel destekçilerimizden, canım dostlarımdan, mesajlarıyla beni destekleyen güzel insanlardan hepinizden Allah razı olsun. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Haydi bakalım film yeni başlıyor. Ayaklardan sonra kollarla demir kızın hikayesine buyurun" dedi.