SABAH sesini duyurdu Ümmü biyonik koluna kavuşuyor

Konyalı Ümmü Aladağ (32), iki kolu olmadan ve bir ayağı kısa olarak dünyaya geldi. Tüm engellerine rağmen hayat karşısında hem dimdik durdu ve eğitim hayatını başarılarla geçirdi. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Aladağ, İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.