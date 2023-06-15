Sağlıkta Türkiye Yüzyılı’nın çelik kanatlı kahramanları

SABAH, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gündüz hizmet veren 13 adet ambulans helikopter ve 2 adet uçak ile sürdürülen çalışmaları yakından izledi. Buna göre 2008'den bu yana faaliyet gösteren ambulans helikopterle yurtiçinden 40 bin 806, yurtdışından 1324 hasta taşındı. Sağlık ekipleri çalışmalarını şöyle anlattı:2008'den beri Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans operasyonunda çalışıyorum. Mesaimiz gündoğumu ile günbatımı arasında. Sabah gelir gelmez tıbbi cihazlarımızı kontrol ederiz. Bakanlığın il sağlık müdürlüğünün komuta kontrol merkezi danışman hekimi tarafından değerlendirilen vakaların helikopterle naklinin uygun olduğu görülürse bizimle irtibata geçiliyor. Rota pilotlarımız tarafından değerlendiriliyor. Kısa zamanda sonuçlandırılıyor. Sonrasında 112 komuta kontrol merkezi danışman ekibiyle uçabilirliği teyit ederek zamana karşı mücadeleye başlıyoruz. Hastayı mümkün olduğu kadar helikopterin içerisine stabil halde alıyoruz.Taşıdığımız hastaların acil şekilde müdahaleye ihtiyacı olduğundan hızlı ve güvenli nakilleri gerekiyor. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve stabil hale gelen hastaların genel durumu bozulabiliyor. Kalp masajına ya da özel müdahalelere ihtiyacı olabiliyor. Uygulamaları yapabiliyoruz. Helikopterimizde yoğun bakımda ağır hastalarda kullanılan ileri tıbbi cihazlar mevcut. Hızlı ve güvenli naklettiğimiz hastaları şehir veya devlet üniversitesi hastanelerine getiriyoruz.Eksiksiz vaka çıkışı yapıp hastaların hastaneye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların göreve gittiğimizde bize bakışı heyecan veriyor.PİLOT Bülent Bingöl: Yıllarca TSK'ya hizmet ettikten sonra 2008'den beri helikopter ambulansta çalışıyorum. Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz. 2.5 saati aşkın süre havada kalabiliyor, yaşatmak için uçuyoruz. Kurtardığımız hastalar belki bizi hiç tanımayacak, varlığımızdan bile haberleri olmayacak ama yaşamları boyunca aldığı her nefeste bizler de olacağız. Deprem döneminde de olağanüstü şekilde çalıştık. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm helikopterlerle seferber olundu. Günde 5-6 uçuş yaptık.