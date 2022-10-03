Sahte araç ilanlarıyla 15 mılyonluk vurgun yaptılar

Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesi, oluşturdukları ağ sayesinde otomobil alma hayali kuran vatandaşların kabusu oldu. Türkiye ayağında bulunan yöneticilerin yakalanmaması için lüks rezidans kiralayan örgütün yurt dışında yaşayan lideri S.A.'nın, evden çıkmamaları ve kendi banka hesaplarını kullanmamaları konusunda önlem aldığı anlaşıldı. Dolandırıcılar, başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgileri kullanarak siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekledikten sonra vatandaşlardan kapora parası aldı. Dolandırıcılar bu yöntemle 5 günde yaklaşık 15 milyonluk vurgun yaparken MASAK'ın radarına takılmamak için de açılan banka hesaplarında 20'den fazla işlem yapılmadığı ortaya çıktı.Şebeke üyeleri, dolandırdıkları kapora paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir banka hesabına havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu banka hesabına aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalıştı. Oluşturulan yazışma grubu üzerinden gün sonu rapor veren dolandırıcılar, performanslarına bağlı olarak prim almayı hak kazandı. Dolandırıcılar kapora yöntemiyle milyonluk vurgun yaptı.Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise Ankara Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.