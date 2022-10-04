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OTOMATİK OYNAT
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 04.10.2022 | 10:54
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Sokak köpeği ile temizlik görevlisinin yürekleri ısıtan dostluğu | Video 04.10.2022 | 11:03
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı | Video 04.10.2022 | 11:02
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Beyoğlu’nda kazada facianın eşiğinden dönüldü | Video 04.10.2022 | 11:02
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Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.10.2022 | 11:02
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Pendik'te 25 yaşındaki genç, kenevir yetiştirilen evde ölü bulundu | Video 04.10.2022 | 11:02
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İzmir’de binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 10:57
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Konya’da kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 10:17
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Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı | Video 04.10.2022 | 10:09
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Organ ticareti örgütüne darbe | Video 04.10.2022 | 10:32
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Avcılar'da yol verme kavgasında ortalık karıştı | Video 04.10.2022 | 10:27
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Uşak Polisi’nden 4 Ekim için anlamlı klip | Video 04.10.2022 | 10:23
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Otomobil alma hayalleri kabusa dönüştü | Video 04.10.2022 | 10:01
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Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 hayvan telef oldu | Video 04.10.2022 | 10:06
Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesi oluşturdukları ağ sayesinde otomobil alma hayali kuran vatandaşın kabusu oldu.