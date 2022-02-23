Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor

MARKET SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

SABAH'ın telefonla ulaştığı market sahibi Fatih Güneş (41), "Konu ile ilgili polisler ifademi aldılar. İfademde görüntülerde yaşananları anlattım. Başka bir müşteri ile ilgileniyorken şüpheli dükkana girdi. Tedirgin tavırları vardı. Diğer müşteri gittikten sonra elindeki parayı bana doğru uzatarak, 'Bu parayı bir tane kız çocuğu alacak' dedi. Ben de 'Senin çocuklar mı alacak?' diye sordum. O da, 'Yok benim çocuklar değil' dedi. Sonra telaşlı ve kaçar gibi, 'Bir tane kız çocuğu alacak' diyerek çıktı ve gitti" şeklinde konuştu.