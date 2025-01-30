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Giriş Tarihi: 30.1.2025 12:27

Şarkıcı Gülben Ergen savcılığa ifade verdi! Sıla bebeğin ölümüne tepki göstermişti

Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine tepki gösteren şarkıcı Gülben Ergen’in paylaşımlarına şikayet geldi. Konunun savcılığa taşınmasıyla Ergen şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Şarkıcı Gülben Ergen savcılığa ifade verdi! Sıla bebeğin ölümüne tepki göstermişti

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu iddiasıyla hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamamış, hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaparak tepki göstermişti.

İFADESİNİ VERDİ

Gelen şikayetler üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülben Ergen şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Talimat Büro'ya yaklaşık 1 saat ifade veren Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek adliyeden ayrıldı.

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Şarkıcı Gülben Ergen savcılığa ifade verdi! Sıla bebeğin ölümüne tepki göstermişti
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