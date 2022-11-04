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Giriş Tarihi: 4.11.2022 18:38 Son Güncelleme: 4.11.2022 18:39

Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: “Sen şehitten ne anlarsın"

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir’in memleketi Mersin’deki cenaze töreninde, bir vatandaş CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e “Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin” diye tepki gösterdi.

BEKİR COŞKUN
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: “Sen şehitten ne anlarsın

Mersin'de Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in Muğdat Camii'ndeki cenaze töreni sırasında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediyesinde önceki dönem işe giren ve performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan belediye işçilerinden Cumali K. isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesini eleştiren Seçer'in, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı iki gündür. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna, tank, top, SİHA, İHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri, Cumhuriyet bunun için kurulmadı" sözlerine atıfta bulunarak: "Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesindeki görevinden haksız yere çıkarılan işçilerden Cumali K.'nın tepkisinin ardından Seçer'in yanındaki bazı kişiler tepki gösteren vatandaşın üstüne yürürken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

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Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: “Sen şehitten ne anlarsın"
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