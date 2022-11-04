Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın | Video

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir’in memleketi Mersin’deki cenaze töreninde, bir vatandaş CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e “Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin” diyerek tepki gösterdi.