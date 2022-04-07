Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesini engelleyenlere tepki büyük: Halk cevabını sandıkta verecek





'SANDIKTA CEVABI VERİLECEK'

Turgay Salgın (40) ise, "CHP, HDP ve diğer muhalif üyelerin oyları ile Eren Bülbül şehidimizin ismini mahallemizdeki parka veremedik. Çok şükür ki yüreği güzel, yiğit, merhametli bir belediye başkanımız var. Her şeyi göze alıp şehidimizin adını taşıyan tabelayı buraya dikti. Ret oyu veren meclis üyeleri unutmasınlar ki; halk sandıkta bunun cevabını verecektir" diye konuştu.