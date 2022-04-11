Şehit oğlunun baba hasreti herkesi duygulandırdı! "Keşke elimi tutup beni gezdirebilseydin"

Yusuf'un öğretmeni ev ödevi olarak ailelerini tanıtan bir metin yazmalarını istedi. Ailesine aşırı düşkün olan Yusuf bu ödevi seve seve yaptı üstelik bir de resim çizdi. Ödevinde bir kez olsun görmediği, kokusunu içine çekemediği, sesini duyamadığı, baba diye soğuk mezar taşına sarıldığı babasına olan özlemini kaleme aldı.
Şehit çocuğu Yusuf ödevinde ailesini şu ifadelerle anlattı: "Benim adım Yusuf 7 yaşındayım. İki abim var. Ben annemi ve abilerimi çok seviyorum. Ama babamı daha çok seviyorum. Çünkü benim babam bir kahraman.
ONLAR DA EVLAT HASRETİ ÇEKSİN
Anne Halime Yavaş ise evlatlarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti. Çocuklarının baba diye mezar taşına sarıldığını Yusuf'u şehitlikte büyüttüğünü anlattı. Evlatlarının babasız büyümesine sebep olanların başta PKK ve onun siyasi ayağı HDP olduğunu belirterek, "Başta benim oğullarım olmak üzere yüzlerce çocuğun babasız büyümesine sebep olanları Allaha havale ediyorum.
Selahattin Demirtaş'ın karısı televizyonlara çıkıp kızlarının babalarına sarılamadığı için duygu sömürüsü yapıyor. Şehitlerimizin kanı kocasının elinde. Onun kocası ve sırtını yasladıkların hain örgüt yüzünden benim çocuklarım da babalarına değil mezar taşına sarılıyor. Oğlum Yusuf babasını görmedi, sesini duymadı, kokusunu bilmiyor.
Yusuf gibi nice çocuklar babalarını göremeden büyüyor. Hainlerin ülkemin şanlı meclisimizden den kovulmasını ve sonsuza dek siyasi hayatlarının son bulmasını istiyorum. Çocuğuma baba hasreti yaşatanlar dilerim ki evlatlarının yüzünü göremesin" diyerek tepki gösterdi.