Şehit oğlunun baba hasreti herkesi duygulandırdı! "Keşke elimi tutup beni gezdirebilseydin"





ONLAR DA EVLAT HASRETİ ÇEKSİN



Anne Halime Yavaş ise evlatlarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti. Çocuklarının baba diye mezar taşına sarıldığını Yusuf'u şehitlikte büyüttüğünü anlattı. Evlatlarının babasız büyümesine sebep olanların başta PKK ve onun siyasi ayağı HDP olduğunu belirterek, "Başta benim oğullarım olmak üzere yüzlerce çocuğun babasız büyümesine sebep olanları Allaha havale ediyorum.