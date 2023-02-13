Sibel Kaya’nın 170 saat sonra kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı enkazından 170 saat sonra sağ çıkarılan Sibel Kaya'nın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından enkazdan çıkarılan Sibel Kaya, sedye ile önce ambulansa ardından ise hastaneye götürüldü. Kaya'nın sağ çıkarılması kurtarma ekiplerine moral olurken ekipler büyük bir sevinç yaşadı.
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video
Gündüz de çalışmaları sürdüren ekipler, aynı binanın enkazında işitme engelli olduğu öğrenilen ikinci bir kadına ulaşmaya çalışıyor.