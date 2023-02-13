Sibel Kaya’nın 170 saat sonra kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Sibel Kaya'nın kurtarıldığı Zaman apartmanında çalışmalarını sürdüren ekipler, gündüz de arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Enkazdan çıkan para ve saat gibi kişisel eşyaları da koruma altına alan ekipler, eşyaları tutanak karşılığında güvenlik güçlerine teslim ediyor.