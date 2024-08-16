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Giriş Tarihi: 16.8.2024 10:00

'Sıfır Bir' dizisinin ünlü oyuncusu sırtından vurulmuştu! Dehşet dolu anlar ortaya çıktı

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
’Sıfır Bir’ dizisinin ünlü oyuncusu sırtından vurulmuştu! Dehşet dolu anlar ortaya çıktı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı. Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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'Sıfır Bir' dizisinin ünlü oyuncusu sırtından vurulmuştu! Dehşet dolu anlar ortaya çıktı
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