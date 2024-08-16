'Sıfır Bir' dizi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı | Video
Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.
Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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