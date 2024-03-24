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Giriş Tarihi: 25.3.2024

SMA hastası ikiz kardeşleri deprem ayırdı

SMA hastası ikiz kardeşleri deprem ayırdı
Hatay'da yaşayan Sedat ile Semiha Uyrum çifti, ikiz bebekleri Amine ve Aybüke'nin henüz 1 aylıkken SMA tip -1 hastası olduğunu öğrendi. 7 aylıkken enfeksiyon kapan Amine'nin durumunun ağırlaşması sebebiyle aile Kahramanmaraş'a gitti. Tedavi süreci devam ederken yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hastanenin elektriklerinin kesilmesi sebebiyle Amine hayatını kaybetti. Diğer evlatlarını da kaybetmek istemeyen aile tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 27'sini toplayabildi. 1.5 yaşında olan Aybüke'nin 2 yaşına girmeden tedavisine başlaması gerekiyor.
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SMA hastası ikiz kardeşleri deprem ayırdı
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