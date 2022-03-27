SMA’lı ikizlerin fedakâr halası

Tek yumurta ikizi SMA hastaları Nursima ve Aysima’nın anneleri kazada kafa travması geçirdi. Halaları, evlere temizliğe giderek iki kızın bakımını üstlendi. Ancak tedavi için 50 milyon TL gerekiyor. Nur Öner, “Bize umut olur musunuz” diye kampanya başlattı
Dünyada yaşayan tek, tek yumurta ikizi oldukları düşünülen SMA Tip 2 hastası ikizlern 6 yaşındaki Nursima ve Aysima Öner'e halaları Nur Öner yıllardır hem annelik hem babalık yapıyor. İkizlere ikinci yaş günlerinde Van'da geçirdikleri trafik kazası sonucu SMA teşhisi konuldu. O kazada kafa travması geçiren anneleri miniklerin bakımını tek başına üstlenemeyince halaları Nur onlara sahip çıktı. 23 yaşındaki hala Nur Öner yeğenleri uğruna tüm hayallerinden vazgeçerek onlara daha çok çok oyuncak almak adına, evlere temizliğe gidiyor. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği onaylı başlattıkları yardım kampanyası için ikizler, "Bize umut olur musunuz?" diye tüm Türkiye'ye sesleniyor. İkizlerin tedavi olmaları için gereken tutar 50 milyon TL. İşte kısacık ömürlerinde dram üstüne dramın olduğu, yürüyemeyen, tek başlarına hareket edemeyen ikizlerin ve onları gözünden bile sakınan halaları Nur Öner'in hikâyesi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan hala Nur Öner, "Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile ilkokuldan itibaren okumaya başladım. Kızlar uyuduğu zaman ben de ders çalışıyorum. Sabah onlardan önce uyanıyorum, gece onlardan sonra uyuyorum. Kalan vaktimde de kızlar için başlattığımız kampanyayla ilgileniyorum. Biz 9 kardeşiz. Ben bizim evin; okuldaki yeğenlerimin velisi, doktoru, hemşiresi, hizmetçisi, öğretmeni, aşçısı oldum. Tüm yeğenlerimi ben okula kaydettirdim. Cerrahpaşa'da tıp okuyup doktor olmaktı en büyük hayalim, şimdi yeğenlerimi orada tedaviye götürüyorum. Bunlar benim çok canımı yakıyor" diye konuştu.
AİLELERİNİ 2 YILDIR GÖRMÜYORLAR: Van'da SMA tedavisi için yeterli kaynak olmadığından dört yıl önce ikizleri alıp İstanbul'da yaşayan ablasının yanına taşındıklarını anlatan Öner, yaşadıkları en zor şeylerden birinin de ikizlerin iki yıldır anne ve babasını görmemeleri olduğunu söyledi. Nur Öner, "Anneleri zaten hasta evden bile çıkamıyor. Babaları inşaat işçiliği yapıyor. Eşi ve diğer çocuklarıyla ilgilenmek zorunda. Hayatımı onlara adadım. Nasıl adamayayım? İsimlerini bile ben koydum. Onlar sağlıklarına kavuşmadan benim için hayat yok artık" dedi.
BİRİ ÇİÇEKÇİDİĞERİ GÖZDOKTORUOLMAK İSTİYOR
İkizlerin halasının evineziyaretimizde onlarınoyuncaklarıylaoynayıp, umutdolu gülüşleriylehayata tutunmayaçalıştıklarınıhissettik. Nursimaçiçek resmiyaptığında çok mutluolduğu için çiçekçi,Aysima ise renkligözlü olan insanlarıçok beğendiği içingöz doktoru olmakistediğini söyledi.