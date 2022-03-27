SMA’lı ikizlerin fedakâr halası

Giriş Tarihi: 27.3.2022

Tek yumurta ikizi SMA hastaları Nursima ve Aysima’nın anneleri kazada kafa travması geçirdi. Halaları, evlere temizliğe giderek iki kızın bakımını üstlendi. Ancak tedavi için 50 milyon TL gerekiyor. Nur Öner, “Bize umut olur musunuz” diye kampanya başlattı