SMA’lı ikizlerin fedakâr halası

Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastaları ikizler doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 yaşındaki ikiz kardeşler Nursima ve Aysima Öner yaşam mücadelelerinde tüm Türkiye'den yardım bekliyor. Memleketleri olan Van'da geçirdikleri kazada kafa travması geçiren anneleri, miniklerin bakımını tek başına üstlenemeyince halaları Nur onlara sahip çıktı. Yeğenleri uğruna tüm hayallerinden vazgeçen, yeğenlerine daha çok oyuncak almak adına, evlere temizliğe giden 23 yaşındaki halaları Nur Öner ikizlere İstanbul'da hem annelik hem babalık yapıyor.