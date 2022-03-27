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OTOMATİK OYNAT
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Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada | Video 27.03.2022 | 08:35
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İzmir’de binlerce lira sahte para ele geçirildi | Video 27.03.2022 | 08:35
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SMA’lı ikizlerin fedakâr halası 27.03.2022 | 08:19
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Ordu'da heyelan anı kamerada! Saniyeler içinde kurtuldular... | Video 26.03.2022 | 14:58
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Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video 26.03.2022 | 14:39
03:48
Avcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi | Video 26.03.2022 | 12:14
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Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu | Video 26.03.2022 | 14:38
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Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen | Video 26.03.2022 | 12:00
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Sobayı yakmak isterken az kalsın kendi yanıyordu! O anlar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:26
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Aile boyu hırsızlık çetesi! Apartmana girmek için yapmadıkları kalmamış 26.03.2022 | 11:23
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti | Video 26.03.2022 | 10:07
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Marmaray'da maske tartışması! O dakikalar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:03
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Metruk binada korkutan yangın | Video 26.03.2022 | 09:58
Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastaları ikizler doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 yaşındaki ikiz kardeşler Nursima ve Aysima Öner yaşam mücadelelerinde tüm Türkiye'den yardım bekliyor. Memleketleri olan Van'da geçirdikleri kazada kafa travması geçiren anneleri, miniklerin bakımını tek başına üstlenemeyince halaları Nur onlara sahip çıktı. Yeğenleri uğruna tüm hayallerinden vazgeçen, yeğenlerine daha çok oyuncak almak adına, evlere temizliğe giden 23 yaşındaki halaları Nur Öner ikizlere İstanbul'da hem annelik hem babalık yapıyor.