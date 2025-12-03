Video Yaşam Yangında ölenlere sosyal medyada küfreden 2 şüpheli tutuklandı | Video
03.12.2025 | 09:04

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. 2 şahıs, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yapmış ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

