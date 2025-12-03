LPG pompası takılıyken hareket eden araca pompacı son anda böyle müdahale etti | Video
03.12.2025 | 09:29
Mersin’de bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası takılıyken sürücünün aracı hareket ettirmeye başladığı anda farklı bir pompacının hızlı müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciadan döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİRDİ"
Yaşananları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Talaş, LPG pompasının sökmemesi halinde büyük bir faciaya yol açabileceğini ifade ederek, "Farklı bir pompada yakıt verirken arkadaşımın diğer bir araca taktığı LPG pompasını gördüm. O anda da aracın hareket edeceğini fark ettim. Büyük bir tehlike olacağını hissettim ve koşarak gidip müdahale ettim. Tam pompayı sökerken zaten araç hareket haline geçti. Sökmeseydim LPG gaz kaçıracaktı ve büyük bir patlamaya neden olabilirdi" dedi.
