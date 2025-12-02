Video Yaşam Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video
02.12.2025 | 16:02

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında, kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.A. adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli Y.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
