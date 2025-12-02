Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video
02.12.2025 | 16:02
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında, kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
