Video Yaşam D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video
D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video

D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video

03.12.2025 | 08:31

D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde seyir halindeyken makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

