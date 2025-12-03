Kaza yapan şoför, görevini yapan polisi böyle tehdit etti: "Sana gerekeni yapacağım" | Video
03.12.2025 | 08:31
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü aydınlatma direğine çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü görevini yapan polis memuruna, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
01:31
D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video 03.12.2025 | 08:31
00:44
00:37
Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 02.12.2025 | 16:02
02:32
01:40
Avcılar'da kaza sonrası 'hasar miktarı' tartışması cinayetle bitti | Video 02.12.2025 | 15:11
00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:27
00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:25
02:50
Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video 02.12.2025 | 13:42
02:40
02:45
Ankara'da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2025 | 13:08
01:48
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 02.12.2025 | 11:29
01:26
Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video 02.12.2025 | 11:23
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı | Video 02.12.2025 | 11:05
00:51
02:32
IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02.12.2025 | 10:43
01:58
Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 02.12.2025 | 10:37
02:31