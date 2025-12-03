Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video
03.12.2025 | 08:56
Bağcılar TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaza yapan araçların kaldırılması sonucu 1 saatten fazla süren trafik normale döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 03.12.2025 | 08:56
01:51
01:31
D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video 03.12.2025 | 08:31
00:44
00:37
Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 02.12.2025 | 16:02
02:32
01:40
Avcılar'da kaza sonrası 'hasar miktarı' tartışması cinayetle bitti | Video 02.12.2025 | 15:11
00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:27
00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:25
02:50
Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video 02.12.2025 | 13:42
02:40
02:45
Ankara'da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2025 | 13:08
01:48
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 02.12.2025 | 11:29
01:26
Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video 02.12.2025 | 11:23
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı | Video 02.12.2025 | 11:05
00:51
02:32
IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02.12.2025 | 10:43
01:58
Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 02.12.2025 | 10:37