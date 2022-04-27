SON DAKİKA: Aleyna Ağgül canına kıymıştı! Gökhan Argın’ın cezası açıklandı!

Son dakika haberi: Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar eden 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, ölümünden önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bıraktı.
Olayla ilgili SABAH'ın ısrarlı yayınları sonrası önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Argın 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada iddiaları reddeden Argın, 15 gün önce üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçları yer aldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Yeniden hakim karşısına çıkan Argın, sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Argın'ın avukatları savunma yaptı.
Avukatların savunmasında genç kızın intiharı ile sanık Gökhan Argın'ın bir dahili olmadığı iddia edildi. Savunmaları dinleyen hakim ise kararını açıkladı. Argın'a müebbet hapis cezası verildi.