Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! Dikkat çeken Türkiye mesajı
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:02 Son Güncelleme: 30.10.2025 14:13

Son dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! Dikkat çeken Türkiye mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in görüşme öncesi verdiği mesaj dikkat çekti. Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti.

Son dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara’da: Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı! Dikkat çeken Türkiye mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti. Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından görüşme öncesi dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"STRATEJİK ORTAKLIKLARIMI GENİŞLETMELİYİZ"

Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! Dikkat çeken Türkiye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz