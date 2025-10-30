Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:38
Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Alman basını, Merz'in Ankara temaslarında Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki arabuluculuk gücüne ve stratejik önemine dikkat çekti. Handelsblatt gazetesi, Türkiye'nin barış diplomasisindeki kilit rolünün Şansölye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ana gündemini oluşturacağını yazdı.