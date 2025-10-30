Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:41

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Alman basını, Merz'in Ankara temaslarında Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki arabuluculuk gücüne ve stratejik önemine dikkat çekti. Handelsblatt gazetesi, Türkiye'nin barış diplomasisindeki kilit rolünün Şansölye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ana gündemini oluşturacağını yazdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Merz'i kabul edecek, heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

ALMANYA'DAN STRATEJİK ORTAKLIK ADIMI

Alman basını görüşmenin ayrıntıları hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. Handelsblatt gazetesi, Merz'in Türkiye ile stratejik ortaklığını güçlendirmek ve ilişkileri olumlu bir yola sokmak için Başkan Erdoğan ile görüşeceğini yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Haberde, Türkiye'nin birçok alanda vazgeçilmez bir ortak olduğu, Merz'in de bunu görüşmede açıkça vurgulayacağı belirtildi.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Alman gazeteye göre, Gazze'deki barış çabaları, Ukrayna'daki savaş, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaretin ana konularını oluşturması bekleniyor.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Handelsblatt, Merz'in çarşamba akşamı 23 saatlik bir ziyaret için Ankara'ya geldiğini ve bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

ZİYARET ALMANYA İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Haberde, ziyaretin Almanya için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, "Merz ve beraberindeki isimlerin, bunun sadece rutin bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde eşi Charlotte da Merz'e eşlik ediyor. Charlotte Merz, perşembe akşamı Başkan Erdoğan ve First Lady Emine Erdoğan ile birlikte düzenlenecek akşam yemeğine katılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Alman gazeteye göre, Şansölye'nin eşiyle birlikte yaptığı ikili bir resmi ziyaret oldukça sıra dışı bir durumdur. Haberde, Charlotte'nin genellikle zirveler veya törenler gibi özel etkinliklerde görüldüğü belirtildi.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

MERZ'DEN "DOSTANE JEST"

Handelsblatt, "Merz'in eşiyle birlikte yaptığı bu ilk ikili ziyaret, dostane bir jest olarak değerlendiriliyor ve ziyaretin amacına da uygun düşüyor. Merz inişli çıkışlı ilişkilerin ardından Almanya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, iki hafta önceki Ankara ziyaretinde bu ziyaretin tonunu önceden belirlemişti. Wadephul, "Türkiye, tüm dış politika meselelerimizde stratejik bir ortak ve iyi bir dosttur. Genel olarak pozitif bir gündem istiyoruz." demişti.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

GÖRÜŞMEDE ANA BAŞLIK GAZZE

Alman gazete, görüşmedeki başlıca gündemlerden birinin Gazze barışı olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan ve Merz, son olarak yaklaşık iki hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'da düzenlediği tarihi Gazze barış töreninde bir araya gelmişti. O zamandan beri İsrail, ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal etti.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Handelsblatt'a göre, İsrail ordusu dünkü saldırılardan sonra ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıklasa da Gazze'deki durumun Ankara'daki görüşmelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Türkiye'nin, Gazze'de taraflar arasındaki müzakerelerde önemli bir arabulucu rolü üstlendiği hatırlatıldı.

Alman gazete, gündemdeki bir diğer konunun Rusya Ukrayna savaşı olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında da arabulucu rolünde olduğu aktarıldı.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Handelsblatt, Ankara'nın barış çabalarındaki kilit rolünün altını çizerek, "Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip ve daha önce iki taraf arasında görüşmelere ev sahipliği yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

"EUROFİGHTER ANLAŞMASI DÖNÜM NOKTASI"

Haberde, savunma iş birliğinin de görüşüleceği bildirildi. Eurofighter anlaşmasının bu konuda bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Pazartesi günü, Almanya'nın da onay ve katılımıyla, Türkiye'ye 20 yeni Eurofighter savaş uçağının teslimatını içeren bir anlaşma imzalandı. Alman gazete, bu anlaşmanın, yüksek sembolik değere sahip olduğunu aktardı.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

Handelsblatt'a göre, Merz'in Ankara ziyaretinde daha fazla savunma iş birliğinin mümkün olup olmayacağı konuşulacak.

Wadephul, Türkiye ziyaretinde "tamamlanmak üzere olan birçok proje" olduğunu belirtmişti. Ayrıca, "Savunma sanayilerimizin çok yakın iş birliği içinde olması zaten doğal bir durum" diye eklemede bulunmuştu.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

"YAKIN ORTAKLIĞIMIZI DAHA DA GENİŞLETMEK İSTİYORUM"

Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.