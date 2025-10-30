Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa: Merz Ankara’nın arabuluculuk rolüne ihtiyaç duydu! Görüşmenin detayları Alman basınında

ZİYARET ALMANYA İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Haberde, ziyaretin Almanya için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, "Merz ve beraberindeki isimlerin, bunun sadece rutin bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde eşi Charlotte da Merz'e eşlik ediyor. Charlotte Merz, perşembe akşamı Başkan Erdoğan ve First Lady Emine Erdoğan ile birlikte düzenlenecek akşam yemeğine katılacak." ifadelerini kullandı.