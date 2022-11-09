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Giriş Tarihi: 9.11.2022 01:17 Son Güncelleme: 9.11.2022 01:45

Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda yangın çıktı. Acı haberi duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yangında 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

DHA
İHA
Son dakika: Bursa’da bir binada yangın: 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda yangın çıktı.

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.

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