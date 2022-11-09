Video Haber Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti | Video
Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti | Video

09.11.2022 | 01:53

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Son dakika: Bursa’da bir binada yangın: 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti | Video 00:47
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Son dakika haberi... Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde Suriyeli ailenin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Acı haberi duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yangında 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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