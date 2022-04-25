SON DAKİKA: Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!

Son dakika haberi... Yunuseli havalimanına inmeye çalıştığı tahmin edilen tek motorlu bir uçak, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde evlerin üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çıkan alevler ve oluşan enkazda vatandaş olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye hem havadan hem de karadan çok sayıda yangın söndürme ve kurtarma ekibi sevk edildi.