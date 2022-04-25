Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
Giriş Tarihi: 25.4.2022 15:26 Son Güncelleme: 25.4.2022 15:52

SON DAKİKA: Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
SON DAKİKA: Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!

Son dakika haberi... Bursa’da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayla ilgili açıklama yapan ursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Yunuseli havalimanına inmeye çalıştığı tahmin edilen tek motorlu bir uçak, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde evlerin üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çıkan alevler ve oluşan enkazda vatandaş olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye hem havadan hem de karadan çok sayıda yangın söndürme ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçağın düşmesiyle birlikte büyük bir korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak güvenli bölgelere kaçtı.

SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan sokağa düşen uçağın alev almasının ardından 4 araçta alevlerin arasında kaldı.

BÖLGEYE KURTARMA HELİKPOPTERİ SEVK EDİLDİ
Uçağın düşmesinin ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok."

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SON DAKİKA: Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
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