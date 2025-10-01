SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner’ tutuklama talebi

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
SORUŞTURMA CİNER HOLDİNG'E SIÇRADI
Soruşturma, 11 Eylül'de Can Holding'e yönelik operasyonun ardından Ciner Holding'e sıçradı. Savcılık, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarının, Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı.
Atilla Ciner
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yurtdışında olan Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyon kapsamında, Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Çiğdem Yılmaz ve Gökhan Şen gözaltına alınmıştı.
Turgay Ciner
TURGAY CİNER'İN OĞLUNA TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesine sevk edildi. Ardından Turgay Ciner'i oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.