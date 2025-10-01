SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner’ tutuklama talebi



SORUŞTURMA CİNER HOLDİNG'E SIÇRADI

Soruşturma, 11 Eylül'de Can Holding'e yönelik operasyonun ardından Ciner Holding'e sıçradı. Savcılık, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarının, Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı.