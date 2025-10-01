Ciner’e operasyonu kim sızdırdı! Belli ki birileri önceden öğrendi

Can Holding operasyonuyla pandoranın kapağının açılacağı belliydi. Çünkü, ortada bir satış ve onun kara hikâyesi vardı. Niye kara diyorum? Belli ki, iş dünyasının "para almadan satış yapmaz" dedikleri Turgay Ciner, Can'larla 'al gülüm, ver gülüm' tarzında bir alışverişe girişmişti. Ve nihayetinde de kaçakçılıktan elde edilen kara parayla yapılan 'alış-veriş'ini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kaçıramayacaktı.



