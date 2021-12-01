Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:11 Son Güncelleme: 1.12.2021 12:22

Son dakika: Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Son dakika: Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika bilgisine göre Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Erzurum-Erzincan yolunda ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Son dakika haberleri.. Erzurum- Erzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

TRAFİK DURDU

Bölgede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehirler arası trafiğin de durmasına neden oldu.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR

Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale Tepebaşı mevkiinde yüzlerce araç mahsur kaldı.

Yolda kayan tır ve kamyonlar yolu trafiğe kapatırken, yolun gidiş ve geliş istikametinde yüzlerce araç mahsur kaldı.

3 SAAT SONRA AÇILDI

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Aşkale rampası mevkinde kapanan Erzurum-Erzincan yolunda ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı Erzurum-Erzincan karayolunu ulaşıma kapattı! | Video

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle karların temizlenmesi sonrası Aşkale rampasında bekleyen 300'e yakın sürücü, Erzurum'a doğru yola çıktı. Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede yolun yeniden kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA