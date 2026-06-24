Son Dakika | FETÖ’cü hainlerin kaçış haritaları deşifre oldu! SABAH çok çarpıcı detaylara ulaştı: Yeniden iadesi istenen 10 isim...

Mustafa İnan



MUSTAFA İNAN (GANA): AFRİKA KIYASININ HİMMET KASASI

FETÖ'nün kıtalararası paravan finans ve lojistik ağının Afrika ayağındaki en kritik figürlerinden biri. Örgütün Afrika kıtasındaki önemli üslerinden biri olan Gana'daki mali çarkı, paravan eğitim kurumlarını ve ticaret maskeli dernekler üzerinden toplanan himmet akışını yöneten mahrem isimlerin başında geliyor. Burada yasadışı şekilde anlaşmalar yaparak kayıtsız altınlar vasıtasıyla örgüte mali kısımda destek verdiği biliniyor. Türkiye'den firar ederek Gana'ya sığınan İnan, kara paranın Avrupa ve okyanus ötesine transfer edildiği şemada köprü vazifesi görüyordu. Adalet Bakanlığı, yürüttüğü finansal terör faaliyetlerini içeren yeni suç unsurlarını Gana makamlarına ileterek iade sürecini yeniledi.



KADİR DİNÇER (ALMANYA / KANADA): SINIR ÖTESİ MEKİK TRAFİĞİ

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibini zorlaştırmak, Interpol'ün kırmızı bülten aramalarını boşa çıkarmak adına uluslararası alanda sürekli hareket halinde olan isimlerden. Kapatılan örgüt okullarının ve gayrimenkul ortaklıklarının yönetiminde yer alan Dinçer, darbe sonrası Avrupa'ya firar etti. Almanya ve Kanada hattında sürekli yer değiştirerek, örgütün bu iki ülkedeki lojistik ağları arasında kuryelik ve koordinasyon faaliyeti yürüten Dinçer'in hareket kabiliyeti, adım adım takip ediliyor.