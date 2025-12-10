SON DAKİKA! Futbolda bahis soruşturmasında flaş gelişme: Sakaryasporlu firari futbolcu Abdurrahman Bayram teslim oldu

SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

Savcılıkta ifade veren Bayram, Trabzonspor'un A takımında hiç forma giymediğini ancak antrenmanlarına katıldığı, bu sezon Sakaryaspor'a transfer olduğunu aktardı. Yasal bahis sitelerine üyelik kaydının olduğunu doğrulayan Bayram, Trabzonspor'da olduğu dönemde toplam gol veya maç sonucu olarak bahis yaptığını, rakip kazanır şeklinde oynadığını hatırlamadığını dile getirdi. Hakkında soruşturma olduğunu öğrenmesi nedeniyle kendisinin soruşturma birimlerine teslim olduğunu aktardı.