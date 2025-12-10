Haberler
SON DAKİKA | SABAH, Mert Hakan Yandaş'ın oynattığı kuponları deşifre etti! Sarı kart bahsi 90+8’de tuttu
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:26
Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen'in, Slavia Prag-Fenerbahçe maçında "İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar" bahsini 15 kez oynadığı ve bahsin tuttuğu belirlendi. Fenerbahçe- Stuttgart maçında oynadığı "Sarı kart görür" bahsi ise Yüksek'in 90+8'de gördüğü kartla tuttu.