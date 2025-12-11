SON DAKİKA… Uyuşturucu ve fuhuş şebekesi! Habertürk mağdurları iğrenç ağı ifşa etti! Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı

İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ....

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek iddiaların çok çirkin olduğunu söyledi. Ebru A. isimli kişiyle bir dönem flört ettiklerini ancak bitirdiklerini söyleyen Ersoy, "Arkadaşlarım ile Ebru A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım" dedi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp serbest bırakılan Show TV spikeri Meltem Acet'in Ulus'ta bulunan eve hiç gelmediğini aktaran Ersoy, "Ebru A.'nın kız kardeşi Ezgi A.'yı tanımam ancak ablasından dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir" dedi.

Ersoy, "Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. Bahar Kılıç ise İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. Melda D. ise TRT World'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolay sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır" diye konuştu.