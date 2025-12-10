SON DAKİKA | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! Uyuşturucu ve kan testi yapıldı

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.

KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.