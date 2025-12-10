Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! Uyuşturucu ve kan testi yapıldı
SON DAKİKA | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! Uyuşturucu ve kan testi yapıldı

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da olduğu 8 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Jandarma’daki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri de verdi.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının artından şüpheliler Adli Tıp Kurumuna götürülen şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

