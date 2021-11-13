SON DAKİKA: Hanife Demirci’yi katletmişti! Cani koca her şeyi detaylıca planlamış

Son dakika haberleri... Vahşi cinayetin detayları kan dondurdu. Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrı yaşıyorlardı.