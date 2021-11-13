SON DAKİKA: Hanife Demirci’yi katletmişti! Cani koca her şeyi detaylıca planlamış

Son dakika haberleri... Vahşi cinayetin detayları kan dondurdu. Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrı yaşıyorlardı.
Çocuklarını okula götüren Hanife Demirci, eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.
Talihsiz kadın ambulansla götürüldüğü hastanede öldü. Satı Mehmet Demirci ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
PLANLI CİNAYET
Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.
Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Karısını öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Satı Mehmet Demirci aldatıldığını öne sürdü.
Satı Mehmet Demirci sorgusunda da susma hakkını kullandı. Polis merkezinde işlemleri biten Satı Mehmet Demirci, tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.