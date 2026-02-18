SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’a kar geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin neredeyse tamamı yağışlı bir sistemin pençesinde. Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olurken; Akdeniz kıyı şeridinde (Antalya, Mersin, Adana) gök gürültülü şiddetli yağışlar görülüyor.
ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ALARMI
Rüzgarın hızı batı bölgelerde yer yer 70 km/saat seviyelerine ulaşarak fırtınaya dönüşürken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.
YALANCI BAHARA ALDANMAYIN: SICAKLIKLAR DALGALANIYOR
Yağışlı sistemin doğuya kaymasıyla birlikte batı illerinde kısa süreli bir nefes alma dönemi yaşanacak. Özellikle Cuma günü Marmara ve Ege'de termometreler 16-17°C seviyelerini görerek adeta bahar havası yaşatacak. Ancak uzmanlar bu durumu "fırtına öncesi sessizlik" olarak adlandırıyor. Bu durgun ve güneşli hava, hafta sonu kapıyı çalacak olan sert soğuk dalgasının habercisi niteliğinde.
YENİ ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR
Hafta sonunun başlamasıyla birlikte batıdan yeni bir alçak basınç sistemi yurda giriş yapıyor. Cumartesi günü Marmara ve Ege yeniden sağanak yağışın etkisi altına girerken, iç kesimlerde hava hızla soğumaya başlıyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, akşam saatlerinden itibaren serinleme ve yağış tüm iç bölgelere yayılmaya başlayacak.
PAZAR GÜNÜ KAR ESARETİ BAŞLIYOR: ANKARA VE İÇ ANADOLU BEYAZA BÜRÜNECEK
Haftanın en sert hava olayı Pazar günü gerçekleşecek. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte yağışlar kara dönüşüyor. Ankara, Eskişehir ve Sivas başta olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da termometreler 6°C'ye kadar gerilerken, yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Güneydoğu'da ise kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkileyebilir.
İSTANBUL'A KAR MI YAĞACAK? METEOROLOJİ'DEN 10 DERECELİK ŞOK DÜŞÜŞ
Türkiye genelinde bahar havası yerini sert bir kışa bırakıyor. MGM verilerine göre, 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. İstanbul'da gün boyu etkili olacak sağanak yağışın, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini sulu kar yağışına bırakması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞACAK?
İstanbul'da beklenen kar yağışı, şehrin mikroklima etkisi ve rakım farkları nedeniyle her ilçede aynı yoğunlukta hissedilmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ve batı şeridinde yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Silivri gibi rakımı yüksek ilçeler kar yağışını ilk ve en net görecek bölgeler arasında. Şehrin iç kesimlerinde ise Sultangazi, Esenyurt ve Beylikdüzü hattında sıcaklığın düşmesiyle birlikte sağanak yağmurun akşam saatlerinden itibaren yer yer sulu kar ve kısa süreli kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise kar yağışının adresi yine yüksekler olacak. Özellikle Beykoz'un köyleri, Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile'nin iç kesimleri soğuyan havadan en çok etkilenecek noktalar. Şehrin en yüksek noktası olan Aydos Tepesi (Kartal/Pendik) ve Çamlıca Tepesi (Üsküdar) çevresinde görseli kuvvetli bir kar yağışı beklenirken; Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy gibi sahil şeridinde kalan ilçelerde yağışın daha çok "karla karışık yağmur" yani sulu kar şeklinde kalacağı tahmin ediliyor.
19 İL İÇİN SARI KODLU ACİL UYARI: FIRTINA VE KAR KAPIDA
Yaklaşık 10 derecelik sıcaklık kaybıyla birlikte Meteoroloji, 19 il için "sarı kod" yayınladı. Ankara, Antalya, Konya ve Sivas gibi kritik illerin bulunduğu listede; kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz'de yağışların "çok kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.
SAAT SAAT HAVA DURUMU: 18 ŞUBAT ÇARŞAMBA PLAN YAPANLAR DİKKAT!
SABAH (06:00 - 12:00)
Güne İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlarla başlanacak. İstanbul ve Ege kıyılarında rüzgar hızı 70 km/saate kadar çıkacak.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Yağışlı sistem doğuya kayarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur başlayacak. Güneydoğu'da ise toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış riski var.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
İstanbul'un yükseklerinde sulu kar görülebilir. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri beyaz örtüyle tanışacak.
5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN: HAFTA SONU KAR KAPIDA MI?
Perşembe günü sistem doğuya kayarken batıda kısa süreli bir güneş görülecek. Cuma günü yaşanan "yalancı bahar" ise Cumartesi gelecek yeni alçak basınç sisteminin habercisi. 22 Şubat Pazar günü ise asıl büyük soğuma kapıda; İstanbul 6 dereceye kadar düşerken, İç Anadolu'nun tamamı yoğun kar yağışı altına girecek.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, , İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Malatya ve Elazığı çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı