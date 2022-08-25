Son dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!

İBRAHİM TATLISES ARAÇTA SIKIŞTI!
Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İBRAHİM TATLISES: BENİ VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN!
Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği belirtildi.
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İbrahim Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın.
Daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.
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İDO VE AHMET TATLISES OLAY YERİNE KOŞTU!
İbrahim Tatlıses'in, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses de kaza haberini alır almaz soluğu olay yerinde aldı.
İdo ve Ahmet Tatlıses endişeli bakışlarla kurtarma çalışmalarını takip etti.
İBRAHİM TATLISES KURTARILDI
Gelen son dakika bilgisine göre ise; Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tatlıses hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk muayenede Tatlıses'in vücudunda kırık olmadığı öğrenildi.
"KIZIM ARABADA DEĞİLMİŞ"
Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."