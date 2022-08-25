Son dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!



"KIZIM ARABADA DEĞİLMİŞ"

Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."