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Giriş Tarihi: 4.11.2022 03:48 Son Güncelleme: 4.11.2022 04:30

Son dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralandı. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

AA
Son dakika: İzmir’de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.

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AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

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AFAD SON DEPREMLER

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Son dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
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