Son dakika: İzmir’de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.
AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.