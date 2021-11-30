Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Giriş Tarihi: 30.11.2021 07:14 Son Güncelleme: 30.11.2021 07:35

Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama

Son dakika: İzmir’de peş peşe korkutan depremler! AFAD’dan ilk açıklama

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşandan depremin ardında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



PEŞ PEŞE DEPREMLER

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 5.1 büyüklüğüdeki depremin ardından yine Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Ayrıntılar Geliyor...
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Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
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