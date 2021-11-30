Son dakika: İzmir’de peş peşe korkutan depremler! AFAD’dan ilk açıklama

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 5.1 büyüklüğüdeki depremin ardından yine Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Ayrıntılar Geliyor...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 56.18 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.11.2021, 07:00:42 TSİ
Enlem : 37.7275 N
Boylam : 26.1403 E
Derinlik : 3.97 km
Detay : https://t.co/QKKXKWsXzq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi