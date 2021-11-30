Son dakika: İzmir’de peş peşe korkutan depremler! AFAD’dan ilk açıklama





PEŞ PEŞE DEPREMLER



İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 5.1 büyüklüğüdeki depremin ardından yine Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.