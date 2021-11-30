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OTOMATİK OYNAT
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İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 30.11.2021 | 08:37
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Kapadokya'da Fırtına nedeniyle balon uçuşları iptal edildi | Video 30.11.2021 | 08:40
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 30.11.2021 | 08:20
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Adana'da kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı | Video 30.11.2021 | 08:21
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Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video 30.11.2021 | 00:47
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Düğünde çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler | Video 30.11.2021 | 00:01
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Ordu'da heyelan | Video 29.11.2021 | 23:32
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Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var 29.11.2021 | 17:36
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Kadıköy'de lodosun etkisiyle otomobilin üstüne ağaç devrildi | Video 29.11.2021 | 16:41
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Lodosta can pazarı kamerada | Video 29.11.2021 | 16:33
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Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video 29.11.2021 | 16:02
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Motosikletliler lodos nedeniyle köprülerde zor anlar yaşadı | Video 29.11.2021 | 14:52
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Ambarlı Limanı'nda konteynerler TIR'ın üstüne devrildi | Video 29.11.2021 | 15:43
Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00’deki sarsıntı İzmir ve Manisa’dan da hissedildi.
Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00'deki sarsıntı İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.