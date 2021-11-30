Video Yaşam İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video
İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video

İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video

30.11.2021 | 08:37

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Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00’deki sarsıntı İzmir ve Manisa’dan da hissedildi.

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Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00'deki sarsıntı İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

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