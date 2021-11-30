Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşandan depremin ardında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi