SON DAKİKA: Kağıthane’de vahşet: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı, silahla vurarak katletti

Korkunç olay, bugün sabah saat 09.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Enis S., bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'i Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı.

OLAY SABAH 09.00 SIRALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz istikametine sürmesini söyleyen Enis S. ile Nuran Şimşek arasında, araç yolda ilerlerken tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ: TAKSİDE DEHŞET ANLARI

Tartışmanın büyümesi üzerine, trafik yoğunluğunda duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada tabancasını çeken Enis S., eski eşine arkasından ateş etti.

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin, yere yığılan Şimşek'e çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Dehşet anlarına şahit olan taksici Ali Y.'ye de ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadan olay yerinden yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Ancak Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Enis S.'yi kısa sürede, cinayette kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nuran Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Enis S. ve Nuran Şimşek'in her ikisinin de ikinci evliliklerinin olduğu ve ilk evliliklerinden birer çocuklarının bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.