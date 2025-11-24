Video Yaşam Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video
24.11.2025 | 16:03

Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S. (45), araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini silahla vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken kaçmaya çalışan şüpheli olayda kullandığı silahla yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI'
Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek'in komşusu, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle bir şeyliği yok yani. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya? Değer mi yani? Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi.

Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 03:09
