Son dakika! Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek: Kan ve uyuşturucu testi de yapılacak

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

Soruşturma birimleri yeni bir isme daha ulaştı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.